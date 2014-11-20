Bahis tuzağına dikkat!

Yeni yöntemlerle insanları bahse yönlendiren dolandırıcılar, önce telefon numarasına ulaştıkları kişilerin güvenini kazanıyor, ardından da yüksek miktarda para talep ediyor. Türkiye'de yasak olan bahisler için sözde maç satan dolandırıcılar, insanları kandırıp binlerce lirayı ceplerine koyuyor. Mesajlar sonrası telefonla aradığımız ve tahmin almak istediğimizi söylediğimiz dolandırıcılar, rahatlıkla adı Semih olan şahsın hesap bilgilerini paylaşıyor. Bir maçın bedeli ise 300 lira... İddialarına göre ise maçları belirlerken, Londra'da bulunan duyumculardan destek alıyorlar. Sistem ise şöyle işliyor:

İŞTE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Ellerinde 18 bin kişilik bir telefon listesi ile yola çıkan bu dolandırıcılar, öncelikle bu numaraları 3'e ayırıyorlar.

İSKOÇYA-İRLANDA MAÇININ TAHMİNİ İÇİN 3 FARKLI SONUÇ İLE MESAJLAR ATILIYOR

6 bin kişiye 'İskoçya maçı kazanır.'

6 bin kişiye 'Berabere biter.'

6 bin kişiye 'İrlanda maçı kazanır' mesajı gidiyor.

Böylece maç nasıl biterse bitsin ellerinde 'kazanan tahmini almış 6 bin kişi' kalıyor. Bir sonraki tahminde ise bu 6 bin kişilik liste yine 3'e bölünüyor.

KARADAĞ-İSVEÇ MAÇININ TAHMİNİ İÇİN:

2 bin kişiye 'Karadağ maçı kazanır.'

2 bin kişiye 'Maç berabere biter.'

2 bin kişiye de 'İsveç maçı kazanır', mesajı gönderiliyor…

Bu maç bittiğinde de ellerinde güveni bir kat daha artmış 2 bin kişilik bir grup kalıyor. 3. tahminde çok fazla kişiyi kaybetmemek için bu sefer 2 ihtimalli bir bahis olan ALT-ÜST bahsine giriliyor.

BELÇİKA-GALLER MAÇ TAHMİNİ İÇİN:

Bin kişiye Belçika-Galler maçı 'ALT' yani 2'den fazla gol olmaz.

Bin kişiye de Belçika-Galler maçı 'ÜST' yani 2'den fazla gol olur, mesajı gidiyor.

OPERASYON BAŞLIYOR

Maç bittikten sonra bu kişilerden 4. tahmini almaya hazır ve tahminlerin doğruluğuna iyice inanmış, bin kişilik bir grup oluşuyor. Asıl operasyon da bundan sonra başlıyor. Gönderilen her tahmin doğru sonuçlanmış bu bin kişilik gruba bu kez, 4. tahmine ulaşmak isterlerse kendileriyle temasa geçebilecekleri yönünde mesaj gidiyor. Bu mesajda dolandırıcının telefon numaraları da yer alıyor.

BİR TAHMİNE 300 TL!

Telefonla aradığımız kişiler, bir tahmin için 300 lira istiyor. Dolandırıcılar, bu 1000 kişinin yüzde 10'undan ödeme alsa 100x300 lira = 30 bin lira kazanıyor. Yaklaşık 200 lira SMS gideri sonrası sonunda 29 bin 800 lirayı cebe indiriyorlar.