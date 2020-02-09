Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi
09.02.2020 - 14:48 | | ANKARA (AA)

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Gençlerbirliği'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano, Trabzonspor ile oynadıkları maçta istemeden Alexander Sörloth'un atılmasına neden olduğunu belirterek, Norveçli futbolcu ve bordo-mavili camiadan özür diledi.

Baiano, Sörloth ve Trabzonspor'dan özür diledi

Baiano, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Sadece takımımın formasını onurlandırmak istedim. Ama bundan dolayı Sörloth'un atılmasını istemeden sağladım. Sörloth, Trabzonspor ve öfkeli hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Maçın son bölümünde Baiano ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbeler alan Sörloth, ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası VAR kontrolüyle hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Baiano, Sörloth ve Trabzonspordan özür diledi

Oğuz Altay: "Falcao'nun Galatasaray'a borcu var"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe ile QNET arasında sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe ile QNET arasında sponsorluk anlaşması

Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...

Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...

Göztepe'ye güven veren istatistik

Göztepe'ye güven veren istatistik

Sivasspor'a yeni takım otobüsü alınması için kampanya başlatıldı

Sivasspor'a yeni takım otobüsü alınması için kampanya başlatıldı

Sıradaki Haber