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29.02.2016 - 12:32 | | KONYA (AA)

Bajic: Başarımız tesadüf değil

Torku Konyaspor'un golcüsü Bajic, "Mersin İdmanyurdu maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Kazanılan maçların tesadüfi olmadığını herkes gördü" dedi.

Bajic: Başarımız tesadüf değil
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un golcüsü Riad Bajic, Mersin İdmanyurdu maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Mersin İdmanyurdu maçında takımın ikinci golünü kaydeden Boşnak futbolcu Bajic, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, ligde her maçın zor geçtiğini bildirdi. Takımların hedefleri doğrultusunda mücadele ettiğini aktaran Bajic, "Bizim adımıza yakalanan bir çıkış vardı. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Mersin İdmanyurdu maçını kazandığımız için çok mutluyuz" şeklinde görüş belirtti.

Bajic, çalışmalarının ve saha içindeki mücadelelerinin karşılığını iyi sonuçlarla aldıklarını vurgulayarak, "Kazanılan maçların tesadüfi olmadığını herkes gördü. Biz bir takımız ve kimin gol attığı değil takımın kazanması önemli. Herkes bu bilinçle mücadele ediyor. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

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