Bakan Kasapoğlu: 'Aramıza giremezler'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye, ayrı bir dönüşümü gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde son 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde sanayisiyle, eğitimiyle, ulaştırmasıyla, ekonomisiyle, sağlığıyla, sporuyla her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Gaziosmanpaşa’nın her zaman bu haklı davanın yanında yer alması bir gurur vesilesi. Tüm imkanlarımızla Gaziosmanpaşa’nın yanında yer alacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.



Yüzme’nin sosyal, ruhsal ve fiziksel anlamda bir sağlık unsuru olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı şöyle devam etti: “Bu ülkenin ciddi anlamda su kaynakları var. Her alanda tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu ülkenin genç potansiyelini her türlü imkanla buluşturma noktasında kararlıyız. Biz gençlerimizi kalben seviyoruz. Bazıları şeklen, bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyor. Biz lafla peynir gemisinin yürümediğini her icraatımızla ortaya koyuyoruz. Gençlerle, sporcularla aramıza bugüne kadar kimse giremediği gibi bundan sonra da giremeyecek.” Bakan Kasapoğlu, sportif anlamda 2019 yılında çok başarılı sonuçlar geldiğinin de altını çizerek, “Bu performansı el birliğiyle güçlendirmeye devam edeceğiz. Amacımız insanımızı sporla buluşturmak. Spora erişimi en güçlü şekilde sağlamak” diye konuştu.