Bakan Kasapoğlu: "Bu gençlik hepimizin"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yatırımlar konusunda ‘yeterli’ gibi bir anlayışlarının olmadığının altını çizdi, “Yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmayı planlıyoruz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte hız kesmeden süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002’den bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı, “Tesisleşme konusunda zaten ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda ‘yeterli’ gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya ‘daha çok yatırım’ ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok” diye konuştu.

Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak” dedi.

Bakanlık, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedefliyor. Yurt yatırımları ise TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bakan Kasapoğlu, yapılacak yatırımlar ile 2022 yılı sonunda 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu daha hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

40 salon açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilk hedefi 130 tesisi yıl sonunda açmak. 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin hizmete sunulması planlanıyor.

Yurtlar kapsamında ise inşaatı devam eden ve bu yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021’de 43 ve 2022’de de bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılması öngörülüyor. Bakanlık ayrıca, 2020-21 yılları arasında kiralama yoluyla 7 yurdu da hizmete açmayı hedefliyor. Bunun yanında bakanlığın, ihale ve proje aşamasında olan 66 adet yurt projesi bulunuyor.