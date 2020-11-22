Bakan Kasapoğlu: ‘Eskrim ümit veriyor’

Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası’nın madalya törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eskrim branşında gelişimi, heyecanı yarınlara olan umudu gördüğünü belirtti.

Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Biliyorsunuz ülkemiz spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Önceden birkaç branşta iddia söz konusuyken şimdi pek çok branşta iddialı bir spor mücadelesi söz konusu. Bu bağlamda da eskrim bizim hakikaten umudumuzu, ümidimizi her gün artıran pekiştiren bir branşımız.”

Kovid-19 salgınının herkesi etkileyen bir süreç olduğunu hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı, “İnşallah inanıyorum ki bu süreci atlatacağız. Sporcularımız, eskrimiyle, yüzmesiyle diğer branşlarıyla süreci fırsata çevirecekler. Bu da ülkemiz için apayrı bir kazanım olacak. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecini ülkemiz başarılı bir şekilde yürütüyor” dedi.