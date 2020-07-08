Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan haftanın açılış karşılaşmasını Bakan Kasapoğlu, protokol tribününe izledi.

Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın 15. dakikasında stada geldi.