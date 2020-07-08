08.07.2020 - 02:52 | | ANKARA (AA) -
Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, G.Birliği-Fenerbahçe maçını protokol tribününden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
Eryaman Stadı'nda oynanan haftanın açılış karşılaşmasını Bakan Kasapoğlu, protokol tribününe izledi.
Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın 15. dakikasında stada geldi.