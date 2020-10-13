MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Bakan Kasapoğlu, Hatay için federasyonları harekete geçirdi
13.10.2020 - 21:48 | | İSTANBUL (İHA) -

Bakan Kasapoğlu, Hatay için federasyonları harekete geçirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay'da yaşanan orman yangınları sonrasında fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür ederek pası federasyonlara attı.

Bakan Kasapoğlu, Hatay için federasyonları harekete geçirdi
ABONE OL

Hatay'da yaşanan orman yangınları sonrasında birçok kulüp harekete geçmiş ve Hatay'a fidan bağışında bulunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Hatay'a fidan bağışı yapan kulüplere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Yeşil bir dünya ve geleceğimiz için iyilikte yarışarak 'Hayat İçin El Ele' diyen spor kulüplerimize ve spor medyamıza şükranlarımı sunuyorum. Federasyonlarımızı da bu yarışa katılmaya davet ediyor ve pası TFF'ye atıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi hesabı 1923 fidan bağışladığını açıkladı. TFF yaptığı açıklamada "Pası aldık. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çağrısını kabul ediyor ve federasyonumuz adına 1923 fidan bağışı yapıyoruz. Atış sırası sende TBF" diyerek pası Türkiye Basketbol Federasyonu'na attı.

Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları oynandı
    Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları oynandı
  2. Trabzonspor Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı
    Trabzonspor Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı
  3. VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
    VakıfBank yoluna kayıpsız devam ediyor
  4. ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak
    ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak
  5. Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
    Sırbistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım'da Sırbistan hazırlıkları tamamlandı

A Milli Takım'da Sırbistan hazırlıkları tamamlandı

29 Ekim coşkusu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile yaşanacak

29 Ekim coşkusu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile yaşanacak

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Sıradaki Haber