Bakan Kasapoğlu: ‘Her şey gençler için’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, gençlik açısından önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, “Sivas’ın dört bir yanına dağılacak olan gençlik merkezleri bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz Sivas ziyaretimizde en yeni olimpik havuzumuzu açmıştık. O havuzumuz o gün bugün Sivas’ın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların hizmetinde. İnşallah pandemi süreci sonrası da dünyadan gelecek sporcuların da hizmetinde olacak. Türkiye’nin en büyük yurt kütüphanesini de hizmete açtık. O da okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan bir gençlik açısından çok ama çok anlamlı bir yatırım oldu” dedi.

Gençleri her türlü imkanla buluşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yeni yatırımlarımız yüzme havuzları, çok amaçlı spor salonları, gençlik merkezleri, açık kapalı spor alanları, futbol, basketbol, voleybol, tenis alanları ve özellikle bunların tüm imkanlarıyla soyunma odaları tribün imkanlarıyla ülkemize sporumuza önemli bir yatırım. 10 bin pota projemiz ile Sivas’ın merkezini, ilçesini, köylerini, mahallelerini basketbol potasıyla donatma noktasında çabamız var. Bu projemizi başlatmış olmakla beraber, takibinde olacağız.”

YAPILACAK YATIRIMLAR

- 3 yüzme havuzu

- 1 çok amaçlı spor salonu

- 3 gençlik ve spor merkezi

-2 doğal çim yüzeyli futbol sahası

- 2 sentetik çim sahanın yenilenmesi

- 3 sentetik çim saha yapımı

-3 kapalı sentetik çim saha

- 2 tenis kortunun üzerinin kapatılması

-1 basketbol sahası yapımı

-1 mini basketbol sahası yapımı

-100 basketbol potası yapımı

-3 spor salonunun bakım çalışması