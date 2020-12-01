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01.12.2020 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: ‘Kadın isterse başarır’

Yüksekova Belediye Kadın Futbol Takımı ve teknik heyetini kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, hemen 2. Lig’e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır” diye konuştu

Bakan Kasapoğlu: ‘Kadın isterse başarır’
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ve teknik heyetini kabul etti. Kasapoğlu, sporun öncüsünün kadınlar olduğuna vurgu yaparak, “Bizim son iki yıldan beri söylemlerimizden biri; sporun öncüsü kadınlar. Çünkü kadınların öncülüğünde spor politikaları daha başarılı oluyor” dedi.
Bakan Kasapoğlu, sporun tabana yayılması ve spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında kadınların öncü olacağını belirterek, “Kadınlar hayatımızın temel dinamikleri. Bizler millet olarak kadının değerini bilen, onu toplumun, ailenin merkezine koyan bir medeniyetin evlatlarıyız. Kadınlarımızı her alanda önce görme niyetimiz var” diye konuştu.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı’nın bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı şöyle devam etti: “Göreceli olarak yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, emin adımlarla yürüyen, hemen 2. Lig’e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Emeğin, alın terinin, gayretin, kardeşlik ruhunun, dayanışmanın önünde kimse duramaz. Tarihte ilkleri yaşıyoruz. İnanıyorum ki sizlerin de yolu bu manada açık.”

Bakan Kasapoğlu, Hakkari’de 2002’de 3 bin 200 lisanslı sporcu varken şu an bu rakamın 24 bin olduğuna dikkat çekerek, “Zap Suyu’nda rafting şampiyonası gerçekleştirdik. Hakkari’nin spor şehri olması noktasında çalışmalarımız var. Tıpkı bugün olduğu gibi kardeşlik, beraberlik, dostluk, sevgi ve spor kazanacak. Var olan engelleri kaldırdık, kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: ‘Kadın isterse başarır’

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