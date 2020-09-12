Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında
12.09.2020 - 17:55 | | İHA

Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini tribünden takip ediyor.

Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında
ABONE OL

Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra yükselen Karagümrük, ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadeleyi tribünden takip etti. Fatihli olduğu bilinen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karagümrük'ün 36 yıl aradan sonra boy gösterdiği ilk Süper Lig maçında tribündeki yerini aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tümer Metin duyurmuştu! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki golcüler...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fatih Terim'den sürpriz 11! Gaziantep FK karşısında...

Bakan Kasapoğlu, Karagümrük maçında

Caner Erkin&Şükran Ovalı çiftinin keyfi yerinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!
    VakıfBank, Karayolları'na set vermedi!
  2. F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
    F1 Toskana Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
  3. Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı
    Petkimspor’da Dorukhan Engindeniz’in sağ el tarak kemiği kırıldı
  4. Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk maç için Trabzon'a gitti
    Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk maç için Trabzon'a gitti
  5. Transfer Haberleri | Rijkaard'dan Hollanda Milli Takımı'na ret
    Transfer Haberleri | Rijkaard'dan Hollanda Milli Takımı'na ret



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Misli.com Sultanlar Ligi - Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1

Misli.com Sultanlar Ligi - Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1

Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!

Transfer Haberleri | Gattuso'dan Milik açıklaması!

Eibar - Celta Vigo (CANLI)

Eibar - Celta Vigo (CANLI)

Arsenal'de Willian rüzgarı! Tam 3 gol...

Arsenal'de Willian rüzgarı! Tam 3 gol...

Sıradaki Haber