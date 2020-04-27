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HaberlerTrabzonspor Haberleri Bakan Kasapoğlu karantinada olan Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüştü
27.04.2020 - 12:03 | | İSTANBUL,(DHA)

Bakan Kasapoğlu karantinada olan Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında karantinada bulunan futbolcular Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüşerek, iki sporcunun karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu karantinada olan Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında karantinada bulunan, Belçika'nın Westerlo takımında oynayan Berke Özer ve Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ile telefonda görüştü.

Futbol kariyerini Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak sürdüren ve Ramazan ayını geçirmek için Türkiye'ye gelen Fenerbahçeli Berke Özer, Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda, ülkesi Norveç'ten dönen Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth ise Trabzon Ortahisar İlçesinde bulunan Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Her iki futbolcuyu telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, sporcuların karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, pek çok branşta, çok sayıda spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatırken, bu günlerin kısa zamanda geçeceğine inandığını belirterek, ''Virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı" dedi.

Bakan Kasapoğlu karantinada olan Alexander Sörloth ve Berke Özer ile görüştü

    Futbolcuların dikkat çeken karantina paylaşımları devam ediyor
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