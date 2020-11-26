Bakan KasapoÄŸlu, kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ±yla bir araya geldi

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz ve Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile bir araya geldi.Â

BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray KulÃ¼plerinin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Taksim'deki ofisinde dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya, Spor Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Baykan ve Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± BÃ¼nyamin Bozgeyik de katÄ±ldÄ±.