Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda 7’si gümüş, 6’sı bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Dünya Kupası’nda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum."