Bakan Kasapoğlu, milli yüzücü Deniz Ertan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyat A barajını geçen milli yüzücü Deniz Ertan'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, Deniz Ertan'ın Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri 1500 metre serbest stilde 16.22.23'lük derecesiyle A barajını geçtiğini belirtti.

Yüzmede gelen başarıların mutluluk verici olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Olimpiyat A barajını geçen Deniz Ertan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Deniz Ertan'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.