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04.09.2020 - 11:14 |

Bakan Kasapoğlu: Organizasyon bakımından iyi yerlerdeyiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tenis merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, organizasyonları gerçekleştirme adına Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu: Organizasyon bakımından iyi yerlerdeyiz
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tenis merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, organizasyonları gerçekleştirme adına Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu: Organizasyon bakımından iyi yerlerdeyiz

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