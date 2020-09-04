04.09.2020 - 11:14 |
Bakan Kasapoğlu: Organizasyon bakımından iyi yerlerdeyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tenis merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, organizasyonları gerçekleştirme adına Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tenis merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, organizasyonları gerçekleştirme adına Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.
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