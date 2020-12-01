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01.12.2020 - 12:19 |

Bakan Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nı kabul etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Sizler şanlı bayrağımızı göndere çektiniz. Yüzmede Emre, serbest dalışta Fatma ve son olarak sizler aldığınız başarılarla bizleri gururlandırdınız. Sizler bu altın madalyalarınız sayesinde yüzde yüz bursları almayı hak ettiniz. Siz değerli sporcuları, hocalarınızı ve federasyonu tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun."

Bakan Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takımını kabul etti

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