Bakan Kasapoğlu: ‘Sözlerimizi yerine getiriyoruz’

Balıkesir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzu’nun temel atma törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Her zaman olduğu gibi engeller çıkaracaklar, spekülasyonlar yapacaklar. Ama biz onlara inat bu ülkenin aziz evlatları için kadınları, erkekleri, gençleri için üreteceğiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yüzmeye önem verdiklerine işaret ederek, “Bu kadar su imkanının ve bu kadar altyapının olduğu bir ülkede yüzmede hem branş olarak hem de halkımızın yüzmeye olan erişimi açısından daha ileride olmamız lazım. Bu bilinçle ciddi bir çalışmayı ve seferberliği Balıkesir’den başlatıyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz” dedi.

Bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine güvendiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Spordaki iddiamızı, yarınların şampiyonlarını çıkarma iddiamızı gerçek bir şekilde ortaya koyma adına büyük mesafeler kat ettik. Bir ve beraber olarak, omuz omuza, sırt sırta, el ele vererek yürüyeceğiz. Bu şanlı milletin geleceğe olan yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak.”



Pota müjdesi

Bakan Kasapoğlu basketbol branşında da önemli adımlar attıklarını belirterek, “Basketbolda 10 bin pota projemizde büyük bir mesafe kat ettik. Her kente ortalama 100 pota ayırmışken Balıkesir’deki basketbol potamızı 300 olarak sizlere müjdeliyorum. İnşallah Balıkesir’den yarınların dev adamlarını, şampiyonlarını birlikte çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninin ardından İsmail Akçay Parkı’ndaki portatif yüzme havuzunda gençlerle bir araya gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüzme havuzunu inceledi, havuzda Türk bayrağı açan çocuklarla fotoğraf çekildi.