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17.01.2021 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: ‘Stratejik bir tesis’

Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’nde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu “Kazandıracağımız ‘su sporları merkezi’ hem Yalova hem ülke için anlamlı, stratejik bir tesis olacak” dedi

Bakan Kasapoğlu: ‘Stratejik bir tesis’
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yalova Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni’nde yaptığı konuşmada, Yalova’nın tarihin, kültürün, tabiatın güzelliğin şehri olduğunu söyledi. Kasapoğlu “Yalova’nın bir deniz şehri, su noktasındaki zenginlikleri ve turizm potansiyeli itibariyle kazandıracağımız ‘su sporları merkezi’nin hem Yalova hem ülke için anlamlı, stratejik bir tesis olacağını ifade ediyorum. Tüm spor camiasına Yalova’yı bu anlamda önemli bir destinasyon, merkez olarak görmeleri gerektiğini belirtiyorum” dedi.
Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü tesisler, inşa edeceğimiz çalışmalar, spor salonları ve semt sahaları, tenis, voleybol kortları ve tabii ki basketbol alanları... ‘10 bin pota’ projemizin 100 tanesini Yalova’ya kazandıracağız. Yeni dev adamları yetiştirme noktasında Yalova’dan umutluyuz.
Yüzme, en önem verdiğimiz projelerden biri. Geçen yıl ‘yüzme bilmeyen kalmasın’ diye 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefinde, bu rakamı pandemiye rağmen aştık. Bu yıl da yüzme öğrenmek isteyen herkesi havuzlara bekliyoruz. Yalova’ya pek çok tesis kazandırıyoruz.”

Bakan Kasapoğlu: ‘Stratejik bir tesis’

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