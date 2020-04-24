Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı ve Süper Lig Kulüp Başkanları ile görüşüyor

İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları;

Hepimiz için önemli olan ligi tamamlamaktır. Fakat tabi sağlık her şeyin başında gelen bir unsur. O nedenle su süreçte karşılaştığımız negatif etkileri hep beraber görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte sorunları teşhis etmek ve çözüm üretmek en önemli önceliğimiz.

Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevireceğimizdir. Bu sürecin bir irtifa kaybı değil, kazanım olmasıdır. Kulüplerimiz ve federasyonlarımızın hem mali ve sportif anlamda karşılaştığımız durumlara verilen tepkileri mutlulukla izlediğimizi söylemek istiyorum. Bakanlık olarak temel stratejimiz ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olmak.

COVID-19 dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir salgın. Bu salgın sonrası birçok şey farklı bir sehirde ilerleyecek. Bundan sonra kaynaklarımız verimlik kullanacağız. Kulüplerimizin ekonomik kayıpları nedeniyle, ilgili bakanlıklarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle amatör takımlarımız desteklenmesine çok önem veriyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da yaptığımız çalışmalar neticesinde nakit akışını tekrar sağlamak temel gayemiz.

Buradaki herkesin ortak gayesi Türk sporudur. Su akar yolunu bulur. Toplantımız hayırlara vesile olsun.