Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

TFF yönetiminin özel daveti ile toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu'nu, tesis girişinde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.