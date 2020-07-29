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HaberlerSüper Lig Haberleri Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
29.07.2020 - 14:29 | | Güven Mert Ercan İSTANBUL (İHA) -

Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu ile yapacağı toplantıya katılmak için Riva'ya giriş yaptı.

Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu saat 14.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı.

TFF yönetiminin özel daveti ile toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Bakan Kasapoğlu'nu, tesis girişinde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

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