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29.02.2020 - 16:50 | | İSTANBUL, (DHA) -

Bakan Kasapoğlu: Türk sporu şehitlerimiz için kenetlendi

Spor camiası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için kenetlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Türk sporu şehitlerimiz için kenetlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Müsabakaları takip eden sporseverler, Ay-Yıldızlı bayrağımızla şehitlerimizi saygıyla andı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitlerimizin anısına bütün spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi. Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Spor camiamız, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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