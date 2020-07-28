28.07.2020 - 21:03 | | AA
Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir Riva'da toplantı yapacak!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Yönetim Kurulu’nun davetiyle yarın saat 14.00’te Riva’da gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.