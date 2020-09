Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Banka ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’nin dopingle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ile dopinge karşı ‘sıfır tolerans’ ve ‘temiz spor’ politikası hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, dopingle mücadele yasa tasarısı özelinde yürütülen çalışmalara ilişkin gelinen son aşama hakkında da açıklamalarda bulundu.

WADA Başkanı Witold Banka ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye’nin dopingle mücadelede attığı kararlı adımları yakından takip ettiklerini söyledi. Witold Banka, ayrıca Türkiye’nin dopingle mücadele noktasında gösterdiği duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bakan Kasapoğlu ile WADA Başkanı Witold Banka, dopingle etkin mücadele konusunda küresel düzeyde Türkiye ve WADA arasındaki güçlü işbirliğinin altını çizdi.

Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa’da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz sene hayata geçirdiği Farika Kitaplı Kahve’de gençlerle buluştu. Kütüphaneyi ziyaret eden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet de etti. Gençliğin umutları olduğunu ve onlar için çeşitli projeler yaptıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Harika bir ortamı gördüm burada. Küçükköy’de yarı olimpik havuz merkezimizin temelini de attık. Her alanda Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ciddi iş birliğimiz var. Gerek sportif gerekse gençlik için işbirliği bunlar. Bugün çok önemsediğimiz bir projenin yerindeyiz. Başkanım ve ekibini tebrik ediyorum. Bu mekanların arttırılması için bakanlık olarak ciddi destekler veriyoruz. Böyle başarılı projeleri gördükçe mutlu oluyoruz. Buradaki gençler de çok mutlu. Salgın nedeniyle kısıtlı giriş var ama salgın sonrası inşallah bunları genişleteceğiz. Gençlik bizim umudumuz. Böyle projeleri destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Usta: “Gençlerimiz her şeyimiz”

Genç bir spor bakanına sahip oldukları için mutluluk duyduğunu aktaran Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Yüce ise şunları söyledi: “Gençliğin başında genç bir bakanımız olunca söylemlerinden ve desteklerinden heyecan duyduk. Sermayemiz gençler ise onlara yönelik her türlü işbirliği için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Gençlerimiz her şeyimiz. Helal olsun böyle projeler.”

2019 yılında faaliyete geçen Farika Kitaplı Kahve’de öğrenciler sessiz ve huzurlu ortamda ders çalışma imkanı bulurken, uzman psikologlar tarafından da sınav streslerine karşı danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabiliyor.