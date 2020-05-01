Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek
01.05.2020 - 18:35 | | AA

Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve alt liglerdeki kulüp temsilcileriyle yarın video konferans aracılığıyla görüşecek.

Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig'in yanı sıra TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin temsilcileriyle video konferans aracılığıyla yarın bir araya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Kasapoğlu, saat 15.00'te, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirecek.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! 2021’de olacak...

 

Bakan Kasapoğlu, yarın TFF ve alt liglerdeki kulüp başkanlarıyla bir araya gelecek

Artık Marcao da TikTok'ta!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gherardini: Obradovic'in durumu, çok yakında...

Gherardini: Obradovic'in durumu, çok yakında...

İtalya'da 20 kulüpten ortak karar: Ligler oynansın

İtalya'da 20 kulüpten ortak karar: Ligler oynansın

Alina Iagupova yılın en değerli oyuncu seçildi

Alina Iagupova yılın en değerli oyuncu seçildi

Premier Lig için seyircisiz oynama planı

Premier Lig için seyircisiz oynama planı

Sıradaki Haber