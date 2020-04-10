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10.04.2020 - 13:11 | | İHA

Bakan Kasapoğlu'dan Yunus Mallı'ya geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir aile üyesinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya’daki evinde karantinada bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'dan Yunus Mallı'ya geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bundesliga takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı ile telefonda görüştü. Bakan Kasapoğlu, bir aile üyesinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Almanya’daki evinde karantinada olan Yunus Mallı'ya ailesinin ve kendisinin durumunu sordu.

Milli futbolcudan durumunun iyi olduğu bilgisini alan Bakan Kasapoğlu, Yunus'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğludan Yunus Mallıya geçmiş olsun telefonu

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