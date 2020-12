Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyayı bütün bireyler için yaşanabilir kılmak ve insanlığın her bir ferdine engelsiz bir yaşam sunabilmek adına hepimize yeni bir fırsat veriyor. Bu fırsatların bütün dünyada birer imkâna dönüşmesini ve bütün toplumlarda taze bir bilinç ve farkındalık oluşturmasını umut ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, engelli bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanmaları adına sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımızla her alanda yol arkadaşlığı yapmak, sporda ve gençlik faaliyetlerinde el ele, omuz omuza olmak bizim için motivasyon kaynağı... Bu hikâyenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün tesislerimiz, etkinliklerimiz, çalışmalarımız, sportif planlamalarımız adil katılım ve fırsat eşitliğini gözetiyor. Hiç şüphe yok ki ay yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize örnek oluyor, ilham veriyorlar.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla şekillenen hizmet anlayışımızın odağında "önce insan" var. Her insanımızın hakkını adil biçimde gözetmek, inşa ettiğimiz tesislerin, düzenlediğimiz faaliyetlerin "herkes için" erişilebilir ve istifade edilebilir olmasını sağlamak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'nin her köşesine hizmet götüren yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimiz bu anlayışla hizmet veriyor.

Engelli vatandaşlarımızın her anlamdaki yaşam kalitelerini zirveye taşıyana kadar gayretlerimizin süreceğini, bu müstesna gün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isterim. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün insanlığa esenlik ve huzur dolu günler dilerim."