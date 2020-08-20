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20.08.2020 - 11:39 | | İSTANBUL / DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Özkaçar'a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig ekibi Altay'dan Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'ı telefonla arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk Özkaçar'a tebrik telefonu
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Cenk Özkaçar'a güveninin tam olduğunu ve büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, ayrıca Özkaçar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübün'den Fransa Ligi ekibi Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar'ı yürekten kutlarım. Genç yaşta kariyerinde hızla ilerleyerek yurt dışına transfer olan kardeşime başarılar diliyorum. Bizler her zaman destekçin olacağız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

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