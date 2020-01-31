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HaberlerTrabzonspor Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan dev maç öncesi dostluk mesajı
31.01.2020 - 12:21 | | İSTANBUL / DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan dev maç öncesi dostluk mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.

Bakan Kasapoğlu'ndan dev maç öncesi dostluk mesajı

Bakan Kasapoğlu, dev karşılaşma öncesi dostluk mesajı verdi.

Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacağı karşılaşmanın bir şölen havasında geçmesini dileyerek, "Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu. 

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "İki kulübümüz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum."

Bakan Kasapoğlundan dev maç öncesi dostluk mesajı

 

 

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