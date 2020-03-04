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04.03.2020 - 10:48 | | İSTANBUL, (DHA) -

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı sakatlık sonucu ameliyat olan milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak'a ziyarette bulundu. Çolak'ın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İbrahim Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ''İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" dedi.

Bakan Kasapoğlundan İbrahim Çolaka geçmiş olsun ziyareti

 

 

 

 

 

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