Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret
27.11.2019 - 21:05 | | İSTANBUL (DHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret
ABONE OL

Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.

Başakşehir'in yarın UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Yarın akşam kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız.

Ziyarette kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na memleketi Manisa'nın plakası olan 45 numaralı forma hediye etti.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber