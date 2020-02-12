Bakan KasapoÄŸluâ€™ndan milli gÃ¼reÅŸÃ§ilere tebrik

Bakan KasapoÄŸlu mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

â€œÄ°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼kler Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±â€™nda grekoromen stilde Ã¼lkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan SelÃ§uk Can ile Cenk Ä°ldemâ€™i tebrik ediyorum. Daha Ã¶nce Ã§eÅŸitli ÅŸampiyonalarda kazandÄ±klarÄ± baÅŸarÄ±lar ile bizleri gururlandÄ±ran milli sporcularÄ±mÄ±z, bu kez de Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda aldÄ±klarÄ± madalyalarla bizlere bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸattÄ±. GÃ¼reÅŸÃ§ilerimiz her zaman olduÄŸu gibi yÃ¼z akÄ±mÄ±z olmaya, bizleri gururlandÄ±rmaya devam ediyor. UluslararasÄ± arenada alÄ±nan bÃ¶ylesi her baÅŸarÄ±nÄ±n gelecek nesillere Ã¶rnek olmasÄ±nÄ± temenni ediyor, bu baÅŸarÄ±da emeÄŸi geÃ§en herkesi kutluyorum."â€‹