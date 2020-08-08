Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporculara önemli hatırlatma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde olan milli sporcuların ‘Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı’ çerçevesinde 52 vakıf üniversitesinde bedelsiz okuyabileceklerini hatırlattı.

Kasapoğlu, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrencilerin tercih sürecinin 6 Ağustos 2020 itibariyle başladığını anımsatarak, “Milli sporcularımızın Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 19 numara ile yer alan maddeyle ilgili duyuruya bakmaları yeterli olacak” ifadesini kullandı.

Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm fark etmeksizin yüzde 100 burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, “Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, ‘okul mu, yoksa spora devam mı?’ konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. İnşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Spor kültürünü yaygınlaştıracağız. Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız” dedi.

Bakanlık belgesiyle % 100 eğitim bursu

İmzalanan mutabakat metni çerçevesinde, sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın vereceği belgeyle yüzde 100 eğitim bursu alabilecek. 52 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt etti.