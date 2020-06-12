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12.06.2020 - 17:51 | | İHA

Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için paylaşım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aylar sonra başlayacak olan Süper Lig için “Mekanın sahibi geri geliyor” paylaşımı yaptı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için paylaşım
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Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig bu akşam oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise sosyal medya hesabından Süper Lig’de bulunan takım taraftarlarının görüntülerini içeren bir videoyu “Twitter gündemini meşgul etmeyelim mekanın sahibi geri geliyor. Hoş geldin Süper Lig” mesajı ile paylaştı.

Paylaşılan videoda, “Stadyumları dolduramasak da aynı heyecan, aynı coşku kaldığı yerden devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için paylaşım

Bakan Kasapoğlu’ndan Süper Lig için paylaşım

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