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Haberler1.Lig Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
29.07.2020 - 09:40 | | İSTANBUL, (DHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Tuzlaspor'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off müsabakalarında finalde rakibini yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Stadyumu'nda oynanan TFF 2. Lig play-off müsabakalarının ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Tuzlaspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."
Bakan Kasapoğlundan Tuzlaspora tebrik

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