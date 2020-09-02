Bakan Koca: Bilim Kurulu sezonun ilk yarısının seyircisiz olmasını önerdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduğunu açıkladı.

İşte Bakan Koca'nın yaptığı açıklama: "Futbol, Bilim Kurulu’nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı."