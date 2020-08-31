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HaberlerVoleybol Haberleri Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar
31.08.2020 - 12:15 | | ANKARA (İHA)

Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Bakan Pekcan, “Başarılarınız daim olsun kızlar. Ay-yıldızlı bayrağımızı her zaman daha yukarılara taşıyın” dedi.

Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar
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2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyayı Türkiye’ye getirdi. Yarı final müsabakasında Belarus U19 Kız Milli Voleybol Takımı’nı 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran 'Filenin Genç Sultanları', finalde de Sırbistan'ı 3-2 yendi.

“Başarılarınız daim olsun kızlar”
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zafer Bayramı coşkumuzu Avrupa Şampiyonu olarak perçinleyen 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman daha yukarılara taşıyın ” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan: Başarılarınız daim olsun kızlar

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