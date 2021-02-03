Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Bilecik'te

Kasapoğlu, Pazaryeri Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bilecik'e inşa edilen her eserin Türkiye'nin güçlü yarınları için bir sembol olduğunu söyledi.

Taş üstüne taş koymaya, çalışmaya devam edeceklerini belirten Kasapoğlu, "Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir ihya hareketinin, bir adalet, kalkınma mücadelesinin neferleriyiz. Hiçbir zaman hiçbir zorluktan, tuzaktan korkmadığımız, usanmadığımız gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza vereceğiz. Medeniyetimizi yarınlara daha güçlü taşımak için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Bugüne kadar gençlerimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bundan sonra da yarınların kutsal emanetini omuzlayacak gençlerimiz için her türlü çabayı, gayreti, imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, her geçen gün hizmette çıtayı daha fazla yükselteceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin dört bir yanında eserlerimiz bir bir yükseliyor. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi gençlik ve spor yatırımlarında büyük bir devrimi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Amacımız, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' idealine uygun bir şekilde hizmet etmek. Halkımızın neye ihtiyacı varsa, ne gerekiyorsa tüm fırsatları onlara sunmak. Burada yükselen eser, başta gençler olmak üzere tüm halkın hizmetinde olacak."

Gençlik merkezlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Kasapoğlu, "kadın öncelikli spor" ilkesini benimsediklerini, tüm toplumun spor merkezlerinden ve tüm imkanlardan faydalanmalarını istediklerini söyledi.

Kasapoğlu, daha sonra 6,5 dönümde, kitap kafe, çok amaçlı salon, inovasyon odası, güzel sanatlar ve el sanatları çalışmalarına yönelik atölyeleri, basketbol ve futbol alanlarını içeren merkezin açılış kurdelesini kesti.

Ardından merkezi gezen Kasapoğlu, burada çeşitli branşlarda eğitim alan öğrenciler ve sporcularla sohbet etti.

"Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından gençleri eğitecek"

Kasapoğlu, Söğüt ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret etti ve Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'nın yapılacağı Oba Kent Proje Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz için pek çok projemiz var ama Söğüt'te gerçekleştireceğimiz proje, ayrı bir anlam taşıyor. Kuruluşun merkezinden yayılacak gençlik ruhu, gençlerin burada edineceği birikimler, tecrübe, ayrı bir anlam taşıyacak. İnşallah kapasitesiyle ve sağlayacağı olanaklarla, konferans odaları, atölyeler, çalışma mekanları, başta geleneksel sporlar olmak üzere spor alanları ve konaklama imkanlarıyla inanıyorum ki Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından gençleri eğitecek, tanıtacak ve bu anlamda bu tarihi coğrafyayı daha güçlü bir şekilde gençlerin zihninde bilerek, görerek yer edindirecek ayrı bir çalışma olacak. İnşallah hep birlikte Ertuğrul Gazi Gençlik Kampı'nı en kısa zaman Söğüt'e, Bilecik'e, ülkemize kazandıracağız."

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.