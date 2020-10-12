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12.10.2020 - 09:30 | | Fanatik

Bakasetas, Yunanistan sırtladı

UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Moldova'yı konuk eden Yunanistan, Alanyasporlu Anastasios Bakasetas'ın 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bakasetas, Yunanistan sırtladı
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UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup maçında Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti etti. Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren isim ise Alanyasporlu Anastasios Bakasetas oldu. 45. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada Petros Mantolos'un golünde asisti yapan isim olarak ön plana çıktı.

Bu galibiyetin ardından 7 puana ulaşan Yunanistan, 3. haftayı lider kapattı. 1 puanlı Moldova ise son sırada kaldı.

Dimitrios Pelkas 76'da girdi

Fenerbahçe 'nin transfer döneminin son gününde PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas, 76. dakikada Dimitris Limnios'un yerine dahil olurken, Alanyaspor forması giyen Bakasetas ile Tzavellas 90 dakika sahada kaldı.

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