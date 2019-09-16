SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda sahasÄ±nda GÃ¶ztepe ile 0-0 berabere kalan Ã‡aykur Rizespor'da, kulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hasan Yavuz BakÄ±r, iyi oynamalarÄ±na raÄŸmen yakaladÄ±klarÄ± pozisyonlarÄ± golle sonuÃ§landÄ±ramadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BakÄ±r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¶ztepe'nin maÃ§a "gol yememe" parolasÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, maÃ§ boyunca futbolcularÄ±n oyunu yavaÅŸlatmak adÄ±na Ã§ok aÄŸÄ±r hareket ettiklerini savundu.

MaÃ§Ä±n genelinde Ã¼stÃ¼n bir oyun ortaya koyduklarÄ±nÄ± belirten BakÄ±r, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Ä°lk yarÄ±da yakaladÄ±ÄŸÄ±m Ã¼Ã§ pozisyon var. Ä°kinci yarÄ±da ise top bizde olmasÄ±na raÄŸmen hÃ¼cum hattÄ±nda beklentilere cevap vermekte zorlandÄ±k. Rakibin kalemize tek bir ÅŸutu var. Her alanda oyunun hakimiydik. GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda iyi oynamamÄ±za raÄŸmen yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z pozisyonlarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ sonuÃ§landÄ±ramadÄ±k. TaraftarlarÄ±mÄ±za galibiyet sevinci yaÅŸatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼z."

BakÄ±r, lige iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Geride kalan 4 haftada 8 puan toplamayÄ± baÅŸardÄ±k. Ã‡ok iyi bir puan. Uzun lig maratonuna bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸler hiÃ§ kolay ilerlemeyecek. TakÄ±mlar birbirine Ã§ok yakÄ±n bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ veriyor. Bu ligde her puan Ã§ok deÄŸerli. BazÄ± maÃ§larda kazanamÄ±yorsan kaybetmeyeceksin. Bu maÃ§ta da rakibimiz sadece beraberliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in bu sonucun Ã§Ä±kmasÄ± normal." diye konuÅŸtu.Â

Gelecek haftada iÃ§ sahada Gaziantep GaziÅŸehir'i aÄŸÄ±rlayacaklarÄ±nÄ± ifade eden BakÄ±r, bir gÃ¼nlÃ¼k aranÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

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