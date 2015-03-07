Balıkesirspor-Çaykur Rizespor: 2-2

Süper Toto Süper Lig'de gol düellosunda sahne olan maçta Balıkesirspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maça hızlayan başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada Zec'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bal-Kes 49. dakikada Kulusic'le farkı ikiye çıkardı: 2-0. Golden sonra rakip kaleyi adeta abluka altına alan Karadeniz ekibi, 77'de Kıvanç'ın sayısıyla umutlandı: 2-1. 7 dakika sonra bu kez Kweuke sahne aldı ve skora denge getirdi: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takımın çabası da sonucu değiştirmedi ve taraflar 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Rizespor puanını 22'ye, Balıkesirspor ise 15'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada, ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta rakibi Eren Albayrak'tan topu kapan Balıkesirsporlu Sercan Yıldırım, son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi ve o noktada topa gelişine vuruş yapan Ermin Zec, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

14. dakikada, Balıkesirspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sylvestre, pasını ceza sahası içindeki arkadaşı Lafferty'ye gönderdi, Lafferty, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla yarım vole vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen üzerinden auta çıktı.

31. dakikada, sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Eren Albayrak son çizgiye inmeden ortasını arka direğe doğru yaptı. Topla buluşan Deniz Kadah, iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin hemen üzerinden auta gitti.

39. dakikada, sağ kanattan gelişen Balıkesirspor atağında, Ermin Zec arka direğe doğru orta yaptı. O noktada bulunan Sercan Yıldırım'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen topu Rize temsilcisinin savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada, Balıkesirspor farkı 2'ye çıkardı. Berkan Emir, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu altıpas çizgisinin gerisine doğru gönderdi. Bu topa gelişine vuran Kulusic, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

61. dakikada, Rize temsilcisinin atağında rakip ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Obraniak, arka direğe doğru orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Vukovic meşin yuvarlağa sahip oldu.

77. dakikada, konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Koray Altınay, altıpasa doğru orta yaptı. Kıvanç Karakaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol köşeden filelere gönderdi: 2-1.

84. dakikada, skora denge geldi. Sol çaprazdan rakip ceza sahasına sokulan Çaykur Rizesporlu Obraniak'ın arka direğe doğru yaptığı ortada topa gelişine vuran Kweuke, takımını beraberliğe taşıdı: 2-2.

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Balıkesirspor: Vukovic, Berkan Emir, Eray Ataseven, Aykut Çeviker, Da Silva, Sercan Yıldırım (Dk. 85 Ali Öztürk), Gökhan Ünal (Dk. 79 Muğdat Çelik), Kulusic, Ermin Zec, Gulumac, Uğur Akdemir (Dk. 27 Abdulhamit Yıldız)

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Koray Altınay (Dk. 77 Ümit Korkmaz), Viera, Giray Kaçar, Eren Albayrak, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Obraniak, Deniz Kadah (Dk. 71 Tevfik Köse), Lafferty (Dk. 46 Kweuke)

Goller: Dk. 4 Ermin Zec, Dk. 49 Kulusic (Balıkesirspor), Dk. 77 Kıvanç Karakaş, Dk. 84 Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Aykut Çeviker, Dk. 71 Abdulhamit Yıldız (Balıkesirspor), Dk. 13 Viera, Dk. 29 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)