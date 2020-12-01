Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinaları sürüyor
01.12.2020 - 13:42 | | AA

Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinaları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 14 futbolcunun karantinaları sürüyor.

Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinaları sürüyor
ABONE OL

 Kırmızı-beyazlı ekipte 4 gün önce 8 futbolcu ile 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Pozitif bulguların ardından tesislere misafir girişini kapatan kulüp yönetimi tedbirleri de artırdı.

Ligin 11. haftasında oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasın ardından yapılan testlerde 6 futbolcu ve 2 personelde daha pozitif bulguya rastlanırken, toplam sayı 19 oldu.

Balıkesir temsilcisinde, 11'i A takım oyuncusu olmak üzere toplam 14 futbolcunun tesislerdeki karantinaları devam ediyor.

Kırımızı-beyazlı ekipte, iki gün sonra yapılacak testlerin ardından 6 futbolcunun daha pozitif çıkması halinde 5 Aralık Cumartesi günü oynanacak Yılport Samsunspor karşılaşması ertelenecek.

İlhan Eker: "Şu anda oyuncularımızın sağlık durumu iyi"

Kulübün Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncularının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Futbolcuların sağlık durumu hakkında bilgi veren Eker, "Şu anda oyuncularımızın sağlık durumu iyi. Kovid-19 ile ilgili herhangi bir semptom gösteren oyuncumuz yok. Bir sonraki testlerimiz perşembe günü yapılacak. Testlerin sonucunda 6 futbolcumuzda daha pozitif çıkması halinde A takımdaki hasta oyuncu sayımız 17'ye yükselecek. Bu durumda da evimizde oynayacağımız Yılport Samsunspor maçı ertelenebilir." diye konuştu.

Eker, ayrıca teknik direktör arayışlarının sürdüğünü de belirtti.

 

Necip'ten Fenerbahçe derbisi sonrası itiraf | Attığı gol, Gökhan Gönül...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'dan son dakika koronavirüs açıklaması!
    Galatasaray'dan son dakika koronavirüs açıklaması!
  2. Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
    Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
  3. Ederson penaltı atmayı çok istiyor
    Ederson penaltı atmayı çok istiyor
  4. Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
    Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
  5. Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor
    Trabzonspor modern altyapı tesisine kavuşuyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berna Gözbaşı: Gol yollarında şanssızdık

Berna Gözbaşı: Gol yollarında şanssızdık

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinaları sürüyor

Balıkesirspor'da 14 futbolcunun karantinaları sürüyor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet