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20.07.2020 - 23:19 |

BandÄ±rmaspor, ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±!

TFF 1. Lig'e yÃ¼kselen BandÄ±rmaspor'da yÃ¶netim, teknik heyet ve futbolcular, taraftarlarÄ± ile ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±.Â

BandÄ±rmaspor, ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±!
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TFF 1. Lig'e yÃ¼kselen BandÄ±rmaspor, ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±.Â 

KulÃ¼p tesislerinden araÃ§larla yola Ã§Ä±kan yÃ¶netim, teknik heyet ve futbolcular, BandÄ±rma caddelerinde taraftarlarÄ± ve halkÄ± selamladÄ±.Â 

Daha sonra saygÄ± duruÅŸunun yapÄ±lmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla stattaki etkinlik baÅŸladÄ±.Â 

BandÄ±rmaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¶ksel Karlahan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BandÄ±rmaspor'un hak ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

FutbolcularÄ± ve emeÄŸi geÃ§enleri kutlayan Karlahan, "BandÄ±rmaya yakÄ±ÅŸan bir ÅŸampiyonluk kazandÄ±k." diye konuÅŸtu.Â 

BandÄ±rmaspor, ÅŸampiyonluÄŸunu kutladÄ±

AsbaÅŸkan Onur GÃ¶Ã§mez de "HayatÄ±mÄ±zda unutulmayan gÃ¼zel anlar vardÄ±r. Onu da Allah bize bugÃ¼n yaÅŸatmayÄ± nasip etti. Ä°nÅŸallah BandÄ±rmaspor, Ã§ok daha gÃ¼zel yerlere gelecek. Ã‡ok mutluyum, anlatÄ±lamayacak duygular iÃ§erisindeyim." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Teknik direktÃ¶r Serdar Bozkurt da "Buraya gelirken o kadar insan, sokak ve caddelerde bizi alkÄ±ÅŸladÄ±. EÄŸer bizler bu kadar insanlarÄ± mutlu ettiysek Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun." dedi.

Â TÃ¶rene katÄ±lan taraftarlar yÃ¶netime, teknik heyete ve futbolculara tezahÃ¼ratlarda bulundu.

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