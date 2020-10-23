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23.10.2020 - 15:55 | | BALIKESÄ°R (AA) -Â  Â

BandÄ±rmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile sözleÅŸme imzaladÄ±

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor'da, teknik direktÃ¶r Erkan SÃ¶zeri ile 1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

BandÄ±rmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile sözleÅŸme imzaladÄ±
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SÃ¶zeri, BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilÃ§esinde bir otelde dÃ¼zenlenen imza tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kulÃ¼bÃ¼n hedefleri doÄŸrultusunda ellerinden gelen gayreti gÃ¶stereceklerini sÃ¶yledi.

Ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§ta 1 galibiyet alÄ±p 2 kez berabere kalan, 6 gol atÄ±p 8 gol yiyen BandÄ±rma temsilcisinin Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SÃ¶zeri, bu kadronun en kÃ¶tÃ¼ ihtimalle play-off oynayabileceÄŸini dile getirdi.

Bordo-beyazlÄ± ekibin maÃ§larÄ±nÄ± izlediklerini dile getiren Erkan SÃ¶zeri, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Tesisler konusunda eksikler var ancak yÃ¶netim kurulu ve baÅŸkanÄ±n bu eksikleri giderme yÃ¶nÃ¼nde gayretleri de var. GÃ¼zel bir birliktelik olursa SÃ¼per Lig hedefini de kovalamamamÄ±z iÃ§in hiÃ§bir engelimiz yok. Bu hafta iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaparak hedefimize ilerlemeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takÄ±mlarda, defans ve hÃ¼cum yapabilen takÄ±m olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, hedeflerimize de ulaÅŸtÄ±k. Bu bizi hedefe ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir nebze de olsa faydalÄ± olur. BandÄ±rmaspor'da hatalar var ancak bu hatalarÄ± dÃ¼zeltebilecek bir kadro da var."

SÃ¶zleÅŸmenin imzalanmasÄ±yla sona eren tÃ¶rene, kulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–zer AydÄ±n da katÄ±ldÄ±.

BandÄ±rmaspor, teknik direktÃ¶r Erkan SÃ¶zeri ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

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