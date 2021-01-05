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Haberler1.Lig Haberleri Bandırmaspor'dan abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele ceza
05.01.2021 - 00:01 | | AA

Bandırmaspor'dan abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele ceza

Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, Altay karşılaşmasında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Bandırmaspor'dan abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele ceza
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Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, dün oynanan Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"İlgili personelin Altay maçı pirimi dahil olmak üzere 3 maç pirim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

Bandırmaspordan abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele ceza

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