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18.04.2020 - 11:04 |

Barça'da baÅŸkan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±! RüÅŸtü Reçber detayÄ±

Corona virÃ¼s krizinin zorladÄ±ÄŸÄ± Barcelona'da baÅŸkanlÄ±k konusu gÃ¼ndeme geldi. 2003'te RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'i seÃ§im vaadi olarak gÃ¶sterip kazanan Joan Laporta, yeniden aday olmak istediÄŸini belirtti.Â

Barça'da baÅŸkan çÄ±kÄ±ÅŸÄ±! RüÅŸtü Reçber detayÄ±
Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Corona virÃ¼s krizinin en fazla etkilediÄŸi kulÃ¼plerden Barcelona'da sular durulmuyor. Ä°spanya basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde; Barcelona'da 2003-2010 yÄ±llarÄ±nda baÅŸkanlÄ±k yapan Joan Laporta yeniden gÃ¶rev yapmak istiyor.

Ãœlke basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalar yapan Laporta, BarÃ§a'nÄ±n ekonomik ve yÃ¶netim aÃ§Ä±sÄ±ndan zor bir sÃ¼reÃ§ geÃ§irdiÄŸini aktardÄ±.Â 

2003-2010 arasÄ±nda kurduklarÄ± dÃ¼zeni anÄ±msatan Laporta, "Yeniden kulÃ¼bÃ¼n prestijini kazanmak, yÃ¼kseltmek istiyoruz. Ä°nsanlarÄ± bir araya getirebilecek projelerimiz var. DÃ¶nmek istiyorum ve Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Bu yÄ±lÄ±n sonunda ya da 2021'de karar vereceÄŸiz" dedi.

Barcelona'da geÃ§tiÄŸimiz hafta 6 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi istifa etmiÅŸti. Ã–te yandan adÄ± tekrar baÅŸkanlÄ±k iÃ§in geÃ§en Laporta, 2003'teki seÃ§imi kazanÄ±rken TÃ¼rk futbolunun unutulmaz kalecisi RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber'i seÃ§im vaadi olarak gÃ¶stermiÅŸti.

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