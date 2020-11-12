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12.11.2020 - 19:42 |

Barceleona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de muhteşem karşılaşma... Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bacelona ile karşılaşacak. Basketbolseverler heyecanla mücadeleyi beklerken sıklıkla Barceleona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu soruluyor.

Barceleona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Barcelona ile mücadele verecek. Son iki maçından galibiyetle ayrılan temsilcimiz lideri de devirip seriye devam etmek istiyor. Taraflı tarafsız basketbolseverler ise mücadelenin saatini ve kanalını araştırıyor.

BARCELONA FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barceleona Fenerbahçe Beko maçı bu gece saat 23.00'de Palau Blaugrana Spor Salonun'da oyanancak. Mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA KUPALARINDA 545. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 545. maçını Barselona ile yapacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 544 karşılaşmanın 312'ini kazandı, 232'sini ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 342 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 201 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.

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