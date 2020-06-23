Barcelona - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

%64 topla oynama, 10 şut, 9 korner yetmedi ve Barcelona, Sevilla karşısında 2 puan bıraktı! Real Madrid de Real Sociedad deplasmanında fire vermeyince liderliği de kaptırdılar, averajla... Athletic Bilbao karşısında Frenkie de Jong ve Ousmane Dembele sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. TD Quique Setien, 3 maçtır Lionel Messi'yi sabit tutup yanındakileri değiştiriyor. Bu sefer de Luis Suarez ve Antoine Griezmann ile birlikte Arjantinli yıldızı ilk 11'de başlatması şaşırtıcı olmaz... Athletic Bilbao ise salgın arasından sonra çıktığı 3 maçta 5 puan topladı, yenilgi yüzü görmedi. Son olarak Real Betis'i Inigo Martinez'in golüyle 1-0'la geçtiler ancak sol bek Yuri sarı kart cezalısı durumuna düştü. Yuri'nin yerine TD Gaizka Garitano'nun sol tarafı Mikel Balenziaga'ya emanet etmesi bekleniyor. Kalabalık bir savunma hattı, en ileride Iker Muniain destekli Inaki Williams'la gol arayan bir Bilbao görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maç "2.5 ALT" bitti.

- Barcelona ligdeki son 4 maçında gol yemedi.

- Athletic Bilbao, Barcelona ile oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi - son 2 maçta kalede Unai Simon vardı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona kazanır" oldu! %68'lik kesim Barcelona'nın Sevilla karşısında yaptığı puan kaybını Athletic Bilbao karşısında telafi edeceğini düşünüyor. %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Bilbao ara sonrası 3 maçta 5 puan topladı. Avrupa hattının 6 puan uzağındalar. Daha 8 hafta var. İyi gidiyorlar. Barça yine koltuğu Real Madrid'e devretti Sevilla beraberliği sonrası. Real Madrid'in kalan maçlarında takılma ihtimali olan rakip şeklen yok bence. Espanyol deplasmanı ile Bilbao deplasmanları var en zorlu gözüken. Ama Barça daha Atletico Madrid ile oynayacak. O yüzden bu tarz maçlarda kayıpsız geçmesi gerek. İlk yarı önde kapatırlar.