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01.02.2021 - 01:50 | | AA

Barcelona, Athletic Bilbao'yu devirdi!

La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

Barcelona, Athletic Bilbao'yu devirdi!
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle öne geçen Katalan takımı, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

İkinci yarı, Jordi Alba'nın kendi kalesine attığı golle Athletic Bilbao skora eşitliği getirdi.

Barcelona, 74. dakikada Antoine Griezmann'ın ayağından bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 40'a çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in üzerinde ikinciliğe yükseldi. 

Athletic Bilbao ise 24 puanla 11. sırada kaldı. 

Diğer yandan lider Atletico Madrid deplasmanda Cadiz'i 4-2 mağlup ederek, 50'ye çıkardığı puanıyla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını korudu.

Barcelona, Athletic Bilbaoyu devirdi

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