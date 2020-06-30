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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)
30.06.2020 - 20:19 |

Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)

İspanya La Liga'da 33. haftanın en önemli maçında Barcelona, Nou Camp'ta Atletico Madrid'i ağırlıyor.

Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)
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Şampiyonluk yarışında Real Madrid'le çekişen Barcelona zirve yolundaki en zorlu rakiplerinden biri olan Atletico Madrid'i konuk ediyor. 

23:00'ta başlayan ve Barcelona'nın mabedi Camp Nou'da oynanan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)

İLK11'LER

Barcelona : Ter Stegen, t Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Puig; Messi, Suárez, Vidal

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Saúl, Carrasco; Correa, Diego Costa

Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)

 

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