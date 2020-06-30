30.06.2020 - 20:19 |
Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)
İspanya La Liga'da 33. haftanın en önemli maçında Barcelona, Nou Camp'ta Atletico Madrid'i ağırlıyor.
Şampiyonluk yarışında Real Madrid'le çekişen Barcelona zirve yolundaki en zorlu rakiplerinden biri olan Atletico Madrid'i konuk ediyor.
23:00'ta başlayan ve Barcelona'nın mabedi Camp Nou'da oynanan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.
İLK11'LER
Barcelona : Ter Stegen, t Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Puig; Messi, Suárez, Vidal
Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Saúl, Carrasco; Correa, Diego Costa