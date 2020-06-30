Barcelona - Atletico Madrid (CANLI)

Şampiyonluk yarışında Real Madrid'le çekişen Barcelona zirve yolundaki en zorlu rakiplerinden biri olan Atletico Madrid'i konuk ediyor.

23:00'ta başlayan ve Barcelona'nın mabedi Camp Nou'da oynanan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

İLK11'LER



Barcelona : Ter Stegen, t Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Puig; Messi, Suárez, Vidal

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas, Saúl, Carrasco; Correa, Diego Costa



